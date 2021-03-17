Власти Техаса простят жителям долги за электроэнергию

Власти американского штата Техас простят 24 тыс. абонентов долги за электроэнергию на $29 млн долларов в период аномальных холодов. Об этом сообщается на сайте генпрокурора штата Кена Пакстона 16 марта.

В феврале электроэнергетическая компания Griddy Energy LLC подняла цены на электроэнергию во время аномальных холодов, что повлекло за собой судебные разбирательства и отказ клиентов от сотрудничества. Представители компании объяснили это тем, что не получили никакой прибыли во время аномальных холодов, а также компания подала ходатайство о судебной защите в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Южном округе Техаса.

«Я убедился в том, чтобы предложенный Griddy план банкротства сделал важный шаг, предложив освобождение от выплаты примерно 24 тыс. бывших клиентов, которые задолжали $29,1 млн... за электроэнергию», — говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Техас Кена Пакстона.

В сообщении объясняется, что от выплат освободят тех клиентов, которые не смогли погасить долги из-за повышения цен во время шторма.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов США, оставила без света более 4 млн человек. Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

Множество жителей Техаса столкнулись с проблемами электроснабжения. Также почти 15 миллионов жителей Техаса с проблемами водоснабжения. В связи с этим в штате были организованы пункты по раздаче воды и продовольствия.

Аномальные климатические условия повлекли за собой последствия: часть людей скончалась от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

В начале марта крупнейшая энергетическая компания Техаса Brazos Electric Power Cooperative объявила о банкротстве. Энергокомпания оценила свои активы и долговые обязательства в $1–10 млрд. Следом в отставку ушла глава коммунальной службы Диэнн Уолкер. По ее признанию, она частично несет ответственность за массовые отключения электроэнергии.

Энергетические компании, которые смогли продолжать работу после разгула стихии, значительно повысили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию.