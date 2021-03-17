Сенатор Константин Косачев избран вице-спикером Совфеда

Совфед на пленарном заседании 17 марта принял решил избрать главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова.

Ранее Совфед назначил Умаханова, курировавшего в качестве зампредседателя палаты международное направление, специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 21 мая 2022 года в России.

Решение о назначении Косачева было принято сенаторами единогласно.

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