ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Адыгее мужчины

Задержанный в Адыгее сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) признался, что хотел совершить теракт в торговом центре Майкопа. Это следует из видеозаписи задержания, распространенной 17 марта Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На видео также показан момент его задержания. По месту проживания исламиста были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг ИГ и карта Майкопа с объектами предполагаемых террористических атак.

У задержанного также нашли поддельные миграционные документы, а в его гаджетах хранилось «значительное количество террористического контента».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»).

Ранее, 4 марта, сообщалось, что россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. Дома у задержанного обнаружили самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.