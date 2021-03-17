В ДТП под Рязанью пострадали 18 человек

18 человек пострадали в ДТП на трассе М-5 под Рязанью. Пассажирский автобус опрокинулся на дороге. Всего в салоне находились 58 пассажиров. У раненых травмы средней степени тяжести, сообщает телеканал «Известия». Шестерых раненых развезли по больницам Рязани, у остальных 12 человек легкие травмы. Двоих пострадавших перевели в реанимацию. По предварительным данным, автобус опрокинулся в результате заноса. К ликвидации последствий ДТП привлекли 37 спасателей и 16 единиц техники. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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