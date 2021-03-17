В России за сутки выявили 8998 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 8998 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением инфекции.

За последние 24 часа выздоровели 10 755 пациентов, скончались 427 человек.

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировали в Москве (1201), Санкт-Петербурге (927) и Подмосковье (436).

Всего с начала пандемии в России выявили 4 418 436 случаев коронавируса, скончались 93 364 пациента, выздоровели 4 024 975 человек

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса.

В тот же день стало известно, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции.

Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что его могли завести в Россию путешественники. При этом 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова информировала, что в стране пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

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