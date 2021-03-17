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Ассоциация европейских ТПП заявила об ошибках ЕС в отношении России

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Глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил, что Европа в отношениях с Россией допускала ошибки. Об этом он написал в статье для издания Kurier.

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В публикации Ляйтля сказано, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки, но есть шанс на их перезагрузку. Для этого необходимо «применить творческий подход», чтобы найти новые решения. В частности, по его мнению, нужно наладить экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в научных и культурных сферах.

Он отметил, что в ситуации с Украиной Евросоюзу следует взять пример с Австрии и сохранять нейтралитет.

Как добавил Ляйтль, точками приложения усилий, помимо прочего, могут стать вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией.

25 января председатель Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений России и Европы. По его мнению, государствам ЕС без участия Москвы не удастся решить стоящие перед ними задачи.

Спустя несколько дней, 27 января, президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, так как это в интересах обеих сторон. Как сказал российский лидер, для этого диалог должен быть честным и нужно избавиться от «фобий прошлого».

15 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией. Министр добавил, что взаимодействие с представителями организации представляет собой редкие встречи и обсуждения преимущественно в интересах Брюсселя. По его словам, Москва готова к нормализации отношений при условии учета российских интересов.

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