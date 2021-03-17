В России пройдут масштабные рейды по поиску пьяных водителей
Во всех регионах России проведут масштабные рейды по поиску пьяных водителей. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил «Рамблер. Авто» со ссылкой на источник в ГИБДД.
Правоохранители будут проверять водителей, чтобы вычислить тех, кто находится за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут искать и тех, кто ездить без водительских удостоверений и других необходимых документов, пишет НСН. Также тщательные проверки ждут водителей такси, у которых попросят документы, лицензии, проверят на соблюдение требований законодательства, в том числе и миграционных.
Помимо этого, правоохранители намерены выявить должников по кредитам, ЖКХ и алиментам. Найти их поможет ФССП. Также рейды должны помочь выявить случаи нелегально установленного газобаллонного оборудования (ГБО).
Часть рейдов будет бессрочной. Мероприятия пройдут в «столицах и регионах от Крыма до Калининграда и Камчатки», отмечает телеканал «360».
22 февраля сообщалось, что суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 млрд рублей, за прошлый год он увеличился почти на 1 млрд рублей. По данным ФССП, на начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Однако, по информации на 1 января 2021 года, судебные приставы рассмотрели свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение ПДД.