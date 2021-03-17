В Красноярском крае школьников высадили из автобуса за плохое поведение

В Красноярском крае водитель школьного автобуса высадил учеников на дороге за якобы «плохое поведение». Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

Школьники прошли 5 км до своего села. Отмечается, что на данный момент температура воздуха в регионе составляет -20 градусов.

Родители детей упомянули о еще нескольких претензиях в адрес транспортной компании, осуществляющей перевозку детей до учебного заведения. По их словам, водитель автобуса оставлял пассажиров в начале деревни, добираться до школы они были вынуждены сами.

Ранее, 14 марта, стало известно, что прокуратура Магаданской области начала проверку после того, как водитель маршрутного автобуса высадил школьника в мороз. Об этом 13 марта говорилось на сайте ведомства. Как писала «Газета.ру», 13-летнего подростка без денег на транспортной карте высадили на остановке «Северное сияние» в Магадане. На улице в тот момент было около минус 20 градусов.

7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Отмечается, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.