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Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

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Российские налоговики с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации в течение трех дней должны предоставлять им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договоры на открытие счета и заявления на его закрытие и копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

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Также это касается данных о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.

Ранее в Федеральной налоговой службе заявили, что нововведение не коснется добросовестных граждан и оно призвано бороться со схемами ухода от налогов. В ведомстве также напомнили, что предоставляемая ФНС информация составляет налоговую тайну, доступ к которой жестко регламентирован.

Как сообщила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, такие меры нужны для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов.

16 марта «Известия» со ссылкой на представителей ряда компаний рассказали, что налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным активам и счетам, а также инициирует в отношении них проверки.

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