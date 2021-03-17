ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт в местах массового скопления людей в Адыгее. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что по адресу проживания выходца из Центральной Азии нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг ИГ и карту Майкопа с объектами предполагаемых террористических атак.

Кроме этого в гаджетах подозреваемого содержалось «значительное количество террористического контента». У самого задержанного обнаружили поддельные миграционные документы.

На видеозаписи задержания исламиста зафиксировано его признание в том, что он собирался совершить теракт в торговом центре Майкопа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту).

4 марта россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. Дома у задержанного обнаружили самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников 10 марта сообщал, что за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов.