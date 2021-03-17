Прямой эфир
Общество
Москвичи смогут пожениться на канатной дороге на Воробьевых горах
Общество
Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов
Экономика
«Аэрофлот» спрогнозировал восстановление рынка авиаперевозок не ранее 2024 года
Экономика
Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца
Политика
Косачев подтвердил ожидаемые кадровые перестановки в Совфеде
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
Наука
Ракету «Союз» в новом дизайне установили на старте космодрома Байконур
Туризм
Исландия разрешила въезд в страну прошедшим вакцинацию иностранцам
Общество
Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт в местах массового скопления людей в Адыгее. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что по адресу проживания выходца из Центральной Азии нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг ИГ и карту Майкопа с объектами предполагаемых террористических атак.

Кроме этого в гаджетах подозреваемого содержалось «значительное количество террористического контента». У самого задержанного обнаружили поддельные миграционные документы.

На видеозаписи задержания исламиста зафиксировано его признание в том, что он собирался совершить теракт в торговом центре Майкопа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту).

4 марта россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. Дома у задержанного обнаружили самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников 10 марта сообщал, что за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021