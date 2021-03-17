Косачев подтвердил ожидаемые кадровые перестановки в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что может занять пост вице-спикера Совфеда по международному направлению. Об этом он сказал в беседе с «РИА Новости» в среду, 17 марта.

Ранее в этот же день агентство со ссылкой на источник в аппарате палаты сообщало, что Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова. Уточнялось, что место Косачева займет сенатор Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о своем повышении до вице-спикера, Косачев ответил утвердительно. Также он подтвердил, что Карасин может занять пост главы международного комитета.

Сообщалось, что Умаханов, в свою очередь, перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Косачев возглавляет комитет верхней палаты парламента уже более шести лет — с 25 декабря 2014 года. Карасин, занимающий должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в Совет Федерации занимал должность замглавы МИДа.

16 декабря 2020 года сенаторы одобрили законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Указывалось, что, согласно Конституции, пожизненную квоту сенатора могут получить также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.