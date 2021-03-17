Прямой эфир
Общество
Москвичи смогут пожениться на канатной дороге на Воробьевых горах
Общество
Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов
Экономика
«Аэрофлот» спрогнозировал восстановление рынка авиаперевозок не ранее 2024 года
Экономика
Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца
Политика
Косачев подтвердил ожидаемые кадровые перестановки в Совфеде
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
Наука
Ракету «Союз» в новом дизайне установили на старте космодрома Байконур
Туризм
Исландия разрешила въезд в страну прошедшим вакцинацию иностранцам
Общество
Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

Косачев подтвердил ожидаемые кадровые перестановки в Совфеде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что может занять пост вице-спикера Совфеда по международному направлению. Об этом он сказал в беседе с «РИА Новости» в среду, 17 марта.

На вертикальном взлете: зачем Совфед комплектуют партийными кадрами
В верхнюю палату российского парламента после выборов направят депутатов и политиков

Ранее в этот же день агентство со ссылкой на источник в аппарате палаты сообщало, что Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова. Уточнялось, что место Косачева займет сенатор Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о своем повышении до вице-спикера, Косачев ответил утвердительно. Также он подтвердил, что Карасин может занять пост главы международного комитета.

Сообщалось, что Умаханов, в свою очередь, перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Косачев возглавляет комитет верхней палаты парламента уже более шести лет — с 25 декабря 2014 года. Карасин, занимающий должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в Совет Федерации занимал должность замглавы МИДа.

16 декабря 2020 года сенаторы одобрили законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Указывалось, что, согласно Конституции, пожизненную квоту сенатора могут получить также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021