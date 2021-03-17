Исландия разрешила въезд в страну прошедшим вакцинацию иностранцам

Власти Исландии разрешили иностранным гражданам с 18 марта свободно въезжать в страну в случае прохождения вакцинации от коронавируса одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Согласно заявлению, изменившиеся требования позволяют иностранцам, вакцинированным сертифицированными ЕМА препаратами, не соблюдать при въезде в Исландию специальные ограничительные меры, такие как карантин и обязательное тестирование на коронавирус.

Ранее данные условия действовали только в отношении граждан Европейского союза или государств – членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Кроме того, свободно въезжать в страну разрешено гражданам, предоставившим доказательства перенесенной коронавирусной инфекции. Документация, подтверждающая перенесенную инфекцию, должна соответствовать требованиям министерства здравоохранения республики, отмечается в пресс-службе.

«Мир многое пережил за последние 12 месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возможности возобновления путешествий, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства. Решение применить льготы на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей текущей политики», — приводят слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир на официальном сайте министерства здравоохранения республики.

Главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон считает, что риск заражения коронавирусом от людей, прошедших вакцинацию или перенесших предшествующее заражение, крайне низок.

«Когда люди защищены от одной и той же болезни с помощью одних и тех же вакцин, которые производятся одними и теми же компаниями, нет никаких медицинских причин проводить различие на основе места, где делается прививка», —цитируют эпидемиолога в ведомстве.

16 марта в Греции были объявлены условия приема туристов из России.Российским туристам, въезжающим на территорию Греции, потребуется отрицательный тест на коронавирус, справка о прививке или о наличии в крови антител к инфекции.

16 марта в Китае назвали условия упрощения въезда иностранцев в страну. Сообщалось, что Китай упростит въезд в страну для иностранцев, привившихся китайской вакциной от коронавируса и прибывших через Гонконг.

11 марта стало известно, что правительство Исландии из соображений предосторожности приняло решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.