Москвичи смогут пожениться на канатной дороге на Воробьевых горах

Парам в Москве на Красную горку предложили заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

В сообщении сказано, что заключить брак в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах — можно будет впервые в России.

«Пожениться на фуникулере можно на Красную горку, 8 мая, в субботу. Для этого нужно подать заявление с 17 марта в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Как рассказала и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Ухнева, регистрация брака в необычных местах города пользуется большой популярностью у пар. За время работы проекта свыше 13 тыс. пар заключили браки на таких площадках, пишет РИАМО.

«И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно», — заявила Ухнева.

По ее словам, Московская канатная дорога уже подала заявку на установление рекорда. Дату 8 мая выбрали не случайно — канун праздника Красная горка пользуется популярностью среди молодоженов.

Московскую канатную дорогу открыли в 2018 году, она связала СК «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах.

В феврале сообщалось, что в столичных загсах сняли ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Между тем, по-прежнему необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и требования по сохранению социальной дистанции в загсах и Дворцах бракосочетаний города.