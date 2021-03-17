Застрявшая в школьном заборе косуля погибла в Биробиджане

В Биробиджане в железных прутьях забора школы № 14 застряла косуля. Местные жители вызвали спасателей, однако спасти животное не удалось.

Косуля выбежала к людям со стороны дамбы в микрорайоне имени Бумагина. Пытаясь найти дорогу в лес, дикая коза решила пролезть через школьный забор, но не смогла выбраться. Очевидцы позвонили в службу спасения.

Областные спасатели, прибывшие на место происшествия, аккуратно срезали часть ограждения и освободили косулю. Однако она оказалась сильно израненной, спасти ее не удалось.

Как пишет ИА EAOMedia, это уже 11 случай с начала года, когда спасатели выезжают на помощь животным.