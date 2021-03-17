Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 17 марта, спрогнозировал возвращение морозов в Европейскую Россию.

По словам специалиста, в пятницу, 19 марта, температура начнет падать, а в выходные будет уже на два градуса ниже климатической нормы. Направление ветра сменится на северное, сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости» .

В субботу ночные температуры составят от –5 до –10 градусов, дневные также ожидаются отрицательные. В воскресенье, 21 марта, будет малооблачная погода. При этом в Москве похолодает до –8…–10 градусов, в Подмосковье — до –14 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что такой температурный фон будет характерен для центра Европейской России. На юге потепления также не прогнозируется, пишет «Федеральное агентство новостей».

Специалист отметил, что перепады температур характерны для этого времени года и такой приход весны типичен для наших широт.

«Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом», — пояснил ученый.

В ближайшую неделю, по его словам, сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели фиксируется превышение нормы на пять градусов, а в выходные будет ниже нормы на два градуса.

15 марта руководитель Гидрометцентра РФ Сергей Борщ предупредил о перепаде температур в Москве и области до конца недели. Борщ отметил, что такая погода является типичной для марта, когда зима еще борется с весной, и уточнил, что победа будет за весенней погодой, так как 18 марта в столичном регионе будет ночью небольшой снег и −2… −4 градуса, а днем уже +2… +4 градуса, пишет REGNUM. Контраст температуры будет расти, ночью все будет подмерзать, а днем снежный покров будет быстрое испаряться, заметил специалист.

В тот же день в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье. Во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 м выше нормы, уровень Москвы-реки также будет превышать норму на 0,2–0,3 м.