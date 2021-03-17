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В суд направили дело о разбойном нападении в Красноярском крае

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В Красноярском крае перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на женщину с целью завладения 10 млн рублей. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

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«Следственными органами <...> завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Красноярска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище»), ч. 2 ст. 325 («Похищение документа»), п. «а» ч. 2 ст. 166 («Угон, совершенный группой лиц»), п. «б» ч. 4 ст. 158 («Кража, совершенная организованной группой»), ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу»)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно материалам дела, в 2020 году 57-летняя жительница города Красноярска запланировала совершение разбойного нападения на свою знакомую с целью ограбления. Обвиняемой было доподлинно известно местоположение ключа от сейфа, в котором была крупная сумма денег. Она знала планировку комнат в квартире и на даче, а также место хранения ключа от дачи потерпевшей.

Правонарушительница предложила своему знакомому 37-летнему мужчине, остро нуждающемуся в деньгах, за 500 тыс. рублей совершить преступление. Мужчина согласился, и в целях облегчения совершения преступления привлек своего 17-летнего племянника, обещая ему за это подарить свой автомобиль.

Злоумышленник вместе со своим племянником прибыли на дачу к потерпевшей и, дождавшись, пока она и ее знакомый заснут, взяли из указанного соучастницей места ключи, открыли двери дома и ворвались в него. Применяя насилие и связав потерпевших скотчем, сообщники осуществили хищение имущества, забрав также ключи от городской квартиры и сейфа. На автомобиле потерпевшей злоумышленники доехали до оставленной ими за пределами дачного поселка машины. Затем они приехали в Красноярск, где в квартире потерпевшей похитили денежные средства в размере более 10 млн рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что в Новосибирской области завершено расследование дела об убийстве сельской учительницы. По данным дела, подросток в состоянии наркотического опьянения проник через приоткрытое окно в квартиру учительницы с целью ограбления. Хозяйка дома застигла злоумышленника до того, как он совершил задуманное. Нейтрализуя сопротивление учительницы, школьник нанес ей не менее двух десятков ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

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