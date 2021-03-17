Последствия непогоды устраняют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на регион 17 марта. Для очистки дорог задействована специализированная техника. Уборкой в данный момент занимаются порядка 30 единиц техники, в том числе автогрейдеры, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, ротор и трактор.

Как рассказали ИА AmurMedia в краевом правительстве, дорожные службы пока работают в штатном режиме, проезд по региональным дорогам обеспечен. Рабочие очищают дороги и обочины от рыхлого и уплотненного снега, обрабатывают поверхности противогололедными реагентами, убирают снежные валы, устанавливают предупреждающие знаки и устраняют наледь.

Самая сложная ситуация — на участках дороги в Солнечном районе, при подъезде к поселку Горный, а также в Комсомольском районе, у поселков Уктур и Кенай.

Мокрый снег идет в Хабаровском, Ванинском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском районах, а также в Хабаровске. Температура воздуха при этом составляет от –6 до +2 градусов.

17 марта сообщалось, что в Хабаровске вылетела на обочину и опрокинулась маршрутка с пассажирами. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.