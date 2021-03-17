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Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

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С неплательщика алиментов из Пермского края взыскали 500 тыс. рублей, которые тот выиграл в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери. Об этом о вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

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Как рассказали судебные приставы, 39-летний мужчина был фигурантом исполнительных производств на сумму свыше 2 млн рублей из-за долгов по кредитам, налогам и административным штрафам. Помимо этого, в 2017 году суд обязал его перечислять алименты в пользу больной несовершеннолетней дочери, однако тот пренебрег своими родительскими обязанностями. В 2020 году мужчина перечислил своему ребенку всего 2,5 тыс. рублей, растянув их на 5 платежей.

Неплательщик не проживал по месту регистрации, поэтому установить его местонахождения не удавалось, пока его бывшая жена не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов, где он выиграл крупную сумму.

Было установлено, что мужчина переехал в Краснодарский край. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик — одно и то же лицо, пишет REGNUM.

В настоящий момент удержанные средства в полном объеме перечислены экс-супруге должника. Сам мужчина намеревался потратить выигрыш на строительство дома.

В начале января сообщалось, что за январь–ноябрь 2020 года судебные приставы взыскали по алиментам 16,7 млрд рублей. Отмечается, что это на 1,2 млрд рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период 2019-го.

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