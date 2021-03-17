CNN узнал о скорых санкциях США против РФ за «вмешательство» в выборы

Соединенные Штаты введут санкции за «вмешательство» в выборы, прошедшие в США в 2020 году, на следующей неделе. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в госдепартаменте.

Содержание новых санкций не уточняется. По данным телеканала, новые ограничительные меры будут действовать в отношении стран, указанных в докладе американской разведки о вмешательстве в выборы — России, КНР и Ирана.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов. Однако Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.