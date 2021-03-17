Врачи предупредили о неожиданном симптоме рака печени

Британские медики предупредили, что болевые ощущения в районе правой лопатки могут свидетельствовать о раке печени. Об этом пишет Express.

Появление такого симптома объясняют тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые подают сигнал, что боль исходит от лопатки. При этом на самом деле болевые ощущения концентрируются в печени.

Медики указывают, что боль может чувствоваться в правом плече, а в некоторых случаях, по всей спине.

Также специалисты напомнили о других признаках рака печени — это желтый цвет кожи, потеря аппетита, отек живота, тошнота и др.

Среди факторов риска развития указанного онкологического заболевания врачи назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, а также генетическую предрасположенность и диабет, говорится в публикации.

16 марта немецкие ученые перечислили пять наиболее частных симптомов онкологического заболевания, на которые пациенты редко обращают внимание. В частности, специалисты назвали постоянный кашель, изжогу, зуд кожных покровов, кровь в стуле и увеличение лимфатических узлов.

В тот же день онколог Андрей Базылев предупреждал, что беспричинная потеря веса и постоянная горечь во рту могут указывать на то, что у человека развивается рак кишечника.