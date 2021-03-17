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Врачи предупредили о неожиданном симптоме рака печени

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Британские медики предупредили, что болевые ощущения в районе правой лопатки могут свидетельствовать о раке печени. Об этом пишет Express.

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Появление такого симптома объясняют тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые подают сигнал, что боль исходит от лопатки. При этом на самом деле болевые ощущения концентрируются в печени.

Медики указывают, что боль может чувствоваться в правом плече, а в некоторых случаях, по всей спине.

Также специалисты напомнили о других признаках рака печени — это желтый цвет кожи, потеря аппетита, отек живота, тошнота и др.

Среди факторов риска развития указанного онкологического заболевания врачи назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, а также генетическую предрасположенность и диабет, говорится в публикации.

16 марта немецкие ученые перечислили пять наиболее частных симптомов онкологического заболевания, на которые пациенты редко обращают внимание. В частности, специалисты назвали постоянный кашель, изжогу, зуд кожных покровов, кровь в стуле и увеличение лимфатических узлов.

В тот же день онколог Андрей Базылев предупреждал, что беспричинная потеря веса и постоянная горечь во рту могут указывать на то, что у человека развивается рак кишечника.

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