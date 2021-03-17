Прямой эфир
Мир
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Общество
Число госпитализированных после ДТП под Рязанью выросло до шести
Мир
Россия ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы президента
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили правила защиты от клещей
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Общество
В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности
Общество
Квартиры в небоскребах оказались на 11% дороже остальных
Мир
Названы сроки ввода США санкций против РФ за «вмешательство» в выборы
Общество
На Сахалине заключена под стражу мать трех погибших при пожаре детей

Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение месяца планируется запуск единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом в среду, 17 марта, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Через запад на восток: в России расширили программу льготных авиаперевозок
Кто может воспользоваться билетами по специальным ценам

«Компания уже распределила по 5% акций между всеми [дальневосточными] субъектами РФ. Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться»,— приводит слова Трутнева агентство ТАСС.

Вице-премьер указал, что текущая операционная деятельность авиакомпании потребует дополнительной субсидии в размере 3,5 млрд рублей. Трутнев сообщил, что данные о субсидии переданы председателю правительства Михаилу Мишустину, который еще пока не одобрил финансирование.

«Но сказать честно, я думаю, что деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании мы найдем», — добавил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты.

Глава авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик в интервью «Известиям» рассказал о создании альянса дальневосточных авиакомпаний, в котором на «Аврору» возлагается функция управляющей компании ряда дочерних предприятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021