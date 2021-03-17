Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца

В течение месяца планируется запуск единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом в среду, 17 марта, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Компания уже распределила по 5% акций между всеми [дальневосточными] субъектами РФ. Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться»,— приводит слова Трутнева агентство ТАСС.

Вице-премьер указал, что текущая операционная деятельность авиакомпании потребует дополнительной субсидии в размере 3,5 млрд рублей. Трутнев сообщил, что данные о субсидии переданы председателю правительства Михаилу Мишустину, который еще пока не одобрил финансирование.

«Но сказать честно, я думаю, что деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании мы найдем», — добавил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты.

Глава авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик в интервью «Известиям» рассказал о создании альянса дальневосточных авиакомпаний, в котором на «Аврору» возлагается функция управляющей компании ряда дочерних предприятий.