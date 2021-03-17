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Спасательная служба сообщила об отсутствии угрозы паводка в ЕАО

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В 2021 году ЕАО весенний паводок не угрожает. Об этом заявил замглавы управления МЧС по региону Алексей Шапошников. Тема подготовки к паводкам обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ЕАО.

Главам муниципальных образований поручили обратить особое внимание на подготовку к пожароопасному периоду. В спасательном ведомстве рекомендуют устранить потенциально опасные очаги не только на границах населенных пунктов, но и внутри них. Речь, прежде всего, идет о заброшенных участках с сухой травой и стихийных свалках, пишет ИА EAOMedia.

15 марта глава Гидрометцентра России Сергей Борщ спрогнозировал аномальное половодье в Подмосковье. По его данным, во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 м выше нормы, уровень Москвы-реки также будет превышать норму на 0,2–0,3 м.

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