Спасательная служба сообщила об отсутствии угрозы паводка в ЕАО

В 2021 году ЕАО весенний паводок не угрожает. Об этом заявил замглавы управления МЧС по региону Алексей Шапошников. Тема подготовки к паводкам обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ЕАО.

Главам муниципальных образований поручили обратить особое внимание на подготовку к пожароопасному периоду. В спасательном ведомстве рекомендуют устранить потенциально опасные очаги не только на границах населенных пунктов, но и внутри них. Речь, прежде всего, идет о заброшенных участках с сухой травой и стихийных свалках, пишет ИА EAOMedia.

15 марта глава Гидрометцентра России Сергей Борщ спрогнозировал аномальное половодье в Подмосковье. По его данным, во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 м выше нормы, уровень Москвы-реки также будет превышать норму на 0,2–0,3 м.