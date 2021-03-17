В зону весеннего половодья в Подмосковье могут попасть 158 населенных пунктов

В Московской области в зону весеннего подтопления могут попасть 158 населенных пунктов, половодье обещает быть мощным и продолжительным. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, в 2021 году половодье будет мощным из-за обилия снега и затяжной весны. По предварительным прогнозам специалистов, в зоны подтопления могут попасть 158 населенных пунктов в 30 городских округах региона.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам каждый день проводят замеры толщины льда на водоемах, чтобы спрогнозировать начало ледохода, пишет агентство городских новостей «Москва».

В регионе также создана группировка сил и средств в составе 24 тыс. человек и свыше 6,5 тыс. единиц техники, включая более 3,2 тыс. человек и более 300 единиц техники, включая авиационную, от МЧС, пишет телеканал «360».

26 марта в Луховицах пройдут тактико-специальные учения с органами управления МОСЧС по ликвидации последствий весеннего половодья. Также запланировано выездное заседание КЧС и ОПБ региона с участием руководителей муниципальных образований, пишет «Москва 24».

15 марта руководитель Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил об опасности аномального весеннего половодья в Подмосковье. По его словам, подтопления являются следствием снежной зимы. Самый опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.