Прямой эфир
Мир
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Общество
Число госпитализированных после ДТП под Рязанью выросло до шести
Мир
Россия ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы президента
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили правила защиты от клещей
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Общество
В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности
Общество
Квартиры в небоскребах оказались на 11% дороже остальных
Мир
Названы сроки ввода США санкций против РФ за «вмешательство» в выборы
Общество
На Сахалине заключена под стражу мать трех погибших при пожаре детей

В зону весеннего половодья в Подмосковье могут попасть 158 населенных пунктов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области в зону весеннего подтопления могут попасть 158 населенных пунктов, половодье обещает быть мощным и продолжительным. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Протечка данных: новая программа поможет предотвратить затопление
Ученые собрали информацию о 25 тыс. ливней

Как рассказали в ведомстве, в 2021 году половодье будет мощным из-за обилия снега и затяжной весны. По предварительным прогнозам специалистов, в зоны подтопления могут попасть 158 населенных пунктов в 30 городских округах региона.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам каждый день проводят замеры толщины льда на водоемах, чтобы спрогнозировать начало ледохода, пишет агентство городских новостей «Москва».

В регионе также создана группировка сил и средств в составе 24 тыс. человек и свыше 6,5 тыс. единиц техники, включая более 3,2 тыс. человек и более 300 единиц техники, включая авиационную, от МЧС, пишет телеканал «360».

26 марта в Луховицах пройдут тактико-специальные учения с органами управления МОСЧС по ликвидации последствий весеннего половодья. Также запланировано выездное заседание КЧС и ОПБ региона с участием руководителей муниципальных образований, пишет «Москва 24».

15 марта руководитель Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил об опасности аномального весеннего половодья в Подмосковье. По его словам, подтопления являются следствием снежной зимы. Самый опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021