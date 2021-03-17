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Прокуратура начала проверку после гибели детей в пожаре под Красноярском

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Прокуратура Красноярского края организовала проверку после пожара в Лесосибирске, в котором погибли четверо детей, сообщается на сайте ведомства в среду, 17 марта.

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На место происшествия выехал прокурор Лесосибирска Валерий Юхновец.

«В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») поставлено на контроль прокуратуры края.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Погибли дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый пострадали. К тушению пожара было привлечено 44 человека и 17 единиц техники.

По данным следствия, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре.

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