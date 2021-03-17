Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 17 марта

В Москве в среду, 17 марта, ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице прогреется до +2...+4 градусов, а ночью похолодает до –4 градусов.

В Московской области днем столбики термометров поднимутся до отметок +2...+4 градуса, а ночью опустятся до –7 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 14 м/с, атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

Накануне метеоролог Роман Вильфанд огласил последствия глобального потепления для страны.

По его словам, последние 150 лет ознаменовались для России рекордным ростом среднегодовой температуры, которая увеличилась на 1 градус. Он подчеркнул, что такое резкое глобальное потепление может привести к увеличению засушливых периодов.

Тем не менее Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия.