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В Роспотребнадзоре напомнили правила защиты от клещей

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Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, как подготовиться к сезону активности клещей и защититься от их укусов.

По словам специалиста, весна является сезоном повышенной активности для лесных, луговых и степных клещей, так как с приходом тепла они выходят из спячки. В связи с этим следует заранее позаботиться о мерах предосторожности.

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Так, в некоторых регионах лучше начать с прививки от клещевого энцефалита. При этом в первый сезон следует прививаться дважды, делая перерыв между уколами в два месяца или в экстренном случае — в две недели.

«При этом не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту, хотя это наиболее тяжелое заболевание, в ряде случаев приводящее к инвалидности. Если вы живете, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, целесообразно привиться. Если вы живете в Москве, прививаться не надо, эта территория еще не объявлена эндемичной по энцефалиту», — цитирует Шашину радио Sputnik в среду, 17 марта.

Она подчеркнула, что клещи могут быть разносчиками и других опасных инфекций, например, клещевого боррелиоза. Причем не от всех заболеваний, которые переносят насекомые, есть вакцины, поэтому важно не допустить укуса и соблюдать меры предосторожности.

«Важно правильно себя вести на опасной территории и правильно одеваться. Это обязательно длинные брюки, которые заправлены в носки с плотной резинкой. Рубашка заправлена в брюки. Ткань может быть любой, клещи через ткань никогда не кусают», — подчеркнула она.

При этом как только клещ оказывается под одеждой, то начинает поиск места для присасывания. Вирус передается в течение первых пяти минут, а боррелии — около 18 часов. Поэтому снимать клеща необходимо сразу же, как только человек его увидел, а после этого нести его на анализ.

Ранее, 16 марта, специалисты предупредили, что в Псковской области сезон клещей может начаться после 20 марта.

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