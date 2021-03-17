В США задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки в американском штате Джорджия, сообщает FOX5 17 марта.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в спа-салоне, в результате которой погибли три человека, еще двое получили ранения.
Как рассказал капитан Джей Бэйкер, впоследствии один из пострадавших скончался. Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.
Подозреваемым оказался 21-летний житель города Вудсток Аарон Лонг, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был задержан правоохранителями.
Кроме того, сообщалось, что несколько позже произошла стрельба в двух рядом расположенных спа-салонах в столице штата Джорджия Атланте. Там, по данным полиции, погибли четыре женщины. Ведется поиск подозреваемого.
На данный момент неизвестно, связаны ли эти инциденты.