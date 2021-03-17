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Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты
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Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты

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Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик не исключил закупку региональных самолетов западного производства для единого дальневосточного авиаперевозчика. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

— Если отечественный авиапром не будет успевать [поставлять российские самолеты — «Известия»] в соответствии с графиками, думаю, будем брать региональные самолеты западного производства, — сказал Константин Сухоребрик.

Глава «Авроры» также сообщил, что авиакомпании на Дальнем Востоке интересуют в первую очередь региональные самолеты и машины для местных авиалиний.

На эти сегменты ориентированы российские самолеты Ил-114-300 (находится в стадии сертификации) и «Байкал» (разрабатывается для замены «кукурузников»). Их запуск в серийное производство запланирован на 2023 год.

Для местных перевозок в России уже выпускаются «Уральским заводом гражданской авиации» (УЗГА) 19-местные Л-410 чешского производителя Aircraft Industries (принадлежит Уральской горно-металлургической компании). В 2016 году УЗГА локализовал их производство в России. Сейчас российские авиакомпании эксплуатируют 35 Л-410, из них 21 — производства УЗГА.

Концепцией развития дальневосточной авиакомпании до 2025 года, разработанной «Авророй», предполагается закупка иностранных аналогов до тех пор, пока в серийное производство не поступит российская авиатехника. Так, документом предусмотрена поставка свыше двух десятков канадских DHC-6 Twin Otter, а также Bombardier DHC 8 -Q400. В настоящий момент парк самолетов «Авроры» включает десять Airbus A319 и 11 канадских региональных самолетов DHC 8 -Q400/300/200 и DHC 6–400 Twin Otter.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«На рынке авиаперевозок на Дальнем Востоке конкуренция невозможна»

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