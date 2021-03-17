Госдума приняла закон о регулировании просветительской деятельности

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулирующий просветительскую деятельность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 16 марта.

Закон вводит понятие «просветительская деятельность», в соответствии с которым к ней относится деятельность «вне рамок образовательных программ».

«Предложено запретить использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действиям, противоречащим Конституции РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что закон призван оградить граждан, прежде всего школьников и студентов, от антироссийской пропаганды. Он вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен группой сенаторов и депутатов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Проект закона внесли на рассмотрение Госдумы в ноябре 2020 года. В Минпросвещения документ поддержали.

9 марта парламентарии приняли во втором чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».