Прямой эфир
Политика
Пушков сравнил американскую разведку с желтой прессой
Мир
Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Наука
Климатолог оценил вероятность удлинения лета в России к 2100 году
Происшествия
18 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области
Мир
Семь человек погибли при стрельбе в спа-салонах в штате Джорджия
Спорт
«Манчестер» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Экономика
Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты
Мир
В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

Глава «Авроры» назвал способ удешевить авиатопливо на Дальнем Востоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор авиакомпании «Авроры» Константин Сухоребрик предложил предусмотреть контейнерную перевалку топлива с НПЗ до аэропорта, чтобы сократить количество этапов «перевалки» авиакеросина и снизить его стоимость на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Сейчас северные завозы представляют собой несколько этапов «перевалки» авиакеросина: от производителя в цистерну, из цистерны в танкер, далее по реке или по морю, затем керосин сливается в наземные топливохранилища, после чего топливовозами доставляется в аэропорт и опять в хранилище. Если предусмотреть контейнерную логистику, мы уйдем от этих перевалок», — объяснил он.

Через запад на восток: в России расширили программу льготных авиаперевозок
Кто может воспользоваться билетами по специальным ценам

По словам главы «Авроры», в этом случае тот же самый контейнер после его заправки на НПЗ будет доставлен в местный аэропорт, где авиакомпания из этого же танка сможет заправиться.

При контейнерной перевозке логистика станет намного дешевле, уточнил Константин Сухоребрик.

— Улучшится качество поставки, будут отсутствовать многочисленные перекачки топлива, минимизированы потери, станет понятно, сколько стоит доставка одного стандартного контейнера до точки назначения, — добавил он.

Также топ-менеджер рассказал о том, что перевозка авиатоплива в контейнерах позволит решить проблему отсутствия морских танкеров, которые могли бы доставлять в небольшие аэропорты Дальнего Востока годовой запас топлива, например, в 150 тонн.

По словам Константина Сухоребрика, сегодня существует практика перевозки топлива в контейнерах, но на Дальнем Востоке такая технология отсутствует.

Прошлым летом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что высокие цены на авиакеросин на Дальнем Востоке не позволяют развиваться местной авиации. По его словам, стоимость авиакеросина на Дальнем Востоке в два раза больше, чем в Москве, и на 30% — чем в соседних странах.

— Понятно, что социальные программы, которые мы решаем, и объемы субсидирования [авиации] возрастают кратно в связи с этим, — говорил тогда Лимаренко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«На рынке авиаперевозок на Дальнем Востоке конкуренция невозможна»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021