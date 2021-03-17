Глава «Авроры» назвал способ удешевить авиатопливо на Дальнем Востоке

Гендиректор авиакомпании «Авроры» Константин Сухоребрик предложил предусмотреть контейнерную перевалку топлива с НПЗ до аэропорта, чтобы сократить количество этапов «перевалки» авиакеросина и снизить его стоимость на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Сейчас северные завозы представляют собой несколько этапов «перевалки» авиакеросина: от производителя в цистерну, из цистерны в танкер, далее по реке или по морю, затем керосин сливается в наземные топливохранилища, после чего топливовозами доставляется в аэропорт и опять в хранилище. Если предусмотреть контейнерную логистику, мы уйдем от этих перевалок», — объяснил он.

По словам главы «Авроры», в этом случае тот же самый контейнер после его заправки на НПЗ будет доставлен в местный аэропорт, где авиакомпания из этого же танка сможет заправиться.

При контейнерной перевозке логистика станет намного дешевле, уточнил Константин Сухоребрик.

— Улучшится качество поставки, будут отсутствовать многочисленные перекачки топлива, минимизированы потери, станет понятно, сколько стоит доставка одного стандартного контейнера до точки назначения, — добавил он.

Также топ-менеджер рассказал о том, что перевозка авиатоплива в контейнерах позволит решить проблему отсутствия морских танкеров, которые могли бы доставлять в небольшие аэропорты Дальнего Востока годовой запас топлива, например, в 150 тонн.

По словам Константина Сухоребрика, сегодня существует практика перевозки топлива в контейнерах, но на Дальнем Востоке такая технология отсутствует.

Прошлым летом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что высокие цены на авиакеросин на Дальнем Востоке не позволяют развиваться местной авиации. По его словам, стоимость авиакеросина на Дальнем Востоке в два раза больше, чем в Москве, и на 30% — чем в соседних странах.

— Понятно, что социальные программы, которые мы решаем, и объемы субсидирования [авиации] возрастают кратно в связи с этим, — говорил тогда Лимаренко.

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«На рынке авиаперевозок на Дальнем Востоке конкуренция невозможна»