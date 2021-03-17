В Магадане водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся

В Магадане неизвестный автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщается на сайте регионального УМВД в среду, 17 марта.

Инцидент произошел накануне вечером напротив дома №51 на улице Нагаевская.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении.

Пенсионерка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 марта, в Крыму задержали водителя, который намеренно сбил полицейского в центре Симферополя.

Мужчина на автомобиле BMW совершил наезд на правоохранителя, когда пытался скрыться вместе с приятелем, не расплатившись по счету в кафе на сумму свыше 20 тыс. рублей. Водитель и второй находившийся в автомобиле мужчина были задержаны.