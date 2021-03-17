Семь человек погибли при стрельбе в спа-салонах в штате Джорджия
В американском штате Джорджия в результате стрельбы в разных спа-салонах погибли семь человек, сообщает телеканал FOX5 в среду, 17 марта.
Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный открыл стрельбу в спа-салоне. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения.
Позже стрельба произошла в двух рядом расположенных спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa в Атланте. По данным полиции, погибли четыре женщины.
На данный момент неизвестно, связаны ли эти инциденты, полиция ведет поиск подозреваемого.
14 марта сообщалось, что в США в результате стрельбы на вечеринке два человека погибли и не менее 13 получили ранения.