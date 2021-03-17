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Власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев

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В 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными, рассказали «Известиям» в мэрии Улан-Удэ, где изначально выдвинули инициативу. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство.

Мэрия попросила коллег оценить ее предложения по изменению закона об ответственном обращении с животными: введение налога на содержание собак, обязательной их стерилизации хозяевами, запрета на кормление бездомных животных, получения согласия 75% соседей на содержание крупных собак. А также предписание для юрлиц обеспечивать крышки на своих мусорных баках и введение разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Ввести обязательную регистрацию домашних животных хозяевами считают необходимым в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. Появление сбора на собак поддержали в Магадане, говорится в документах, подготовленных мэрией Улан-Удэ. В Калининграде также согласились с необходимостью введения налога и стерилизации.

В Перми видят целесообразным закрепить ответственность за создание препятствий отлову бездомных животных («Известия» ознакомились с ответом за подписью врио мэра города Алексея Демкина). Здесь поддерживают и необходимость введения стерилизации, за эту меру выступают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре.

Результаты опроса мэрия Улан-Удэ направила главе республики Бурятия Алексею Цыденову с просьбой создать рабочую группу по решению проблемы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собачье тело: власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев

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