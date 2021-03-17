СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме в Лесосибирске, в котором погибли четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в среду, 17 марта.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Погибли дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый пострадали. К тушению пожара было привлечено 44 человека и 17 единиц техники.

По данным следствия, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».