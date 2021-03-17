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Бизнес попросил мэрию Москвы отменить запрет на проезд фур по МКАД

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Бизнес предупредил о росте издержек и вероятном повышении стоимости продуктов, лекарств и потребительских товаров из-за ограничения движения фур по МКАД. Российские ассоциации предпринимателей подготовили соответствующее обращение в мэрию Москвы.

С 5 апреля в столице будут действовать новые правила движения для транспорта массой более 3,5 т, напомнили авторы письма. Транзитные фуры больше не смогут въезжать в Москву, которая ограничена МКАД. В качестве альтернативы власти предлагают Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), движение по которой платное, уточняется в письме. Более того, фуры могут проехать по бетонкам А-107 и А-108, уже отмечали столичные чиновники. Транспорт с продукцией, которая обеспечивает город, может получить специальный пропуск на регулярное движение по мегаполису. Пока же любая фура до 12 т перемещается по городу в ночное время с 22:00 до 06:00 без пропуска.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры одобрил новые ограничения в марте 2021 года. Эти меры должны сделать движение по МКАДу комфортней и безопасней. Бизнес подчеркнул: пока ЦКАД не может стать альтернативой МКАД. Пандемия не позволила транспортно-логистическим компаниям выстроить эффективные маршруты следования по дороге. Ведь изначально бизнес рассматривал ее как дополнение к МКАД. Тем более, на ЦКАД до сих пор идут строительные работы. Плюс к этому, движение по ЦКАД платное: около 700 тыс. рублей на одну машину в год.

Серьезное изменение логистических маршрутов повысит затраты на осуществление доставки, указано в письме. Это отразится на себестоимости товаров для конечных потребителей Москвы и других регионов. Поэтому компании предложили пересмотреть правила в ближайшее время.

Стоимость доставки от введения новых норм, действительно, вырастет, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Обычно товары перевозят в фурах до 10-12 т, теперь же компаниям придется доставлять продукцию в менее габаритном транспорте, чтобы не попасть под новые ограничения. Эксперт добавил, что себестоимость товаров тоже вырастет, но кто конкретно оплатит это увеличение — пока неясно, ведь покупательская способность снижена.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фурам на смех: бизнес просит отменить запрет на проезд грузовиков по МКАД

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