ГП проверит выселение без компенсаций из Прибайкальского нацпарка

Генпрокуратура проводит проверку законности расширения Прибайкальского нацпарка в Иркутской области, в результате которого граждан без компенсаций выселяют с земельных участков и из домов, оказавшихся на его территории. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к надзорному ведомству.

Ранее провести проверку попросил депутат ГД Александр Якубовский (письмо есть у «Известий»). В Генпрокуратуре «Известиям» сообщили, что обращение поступило, в настоящее время рассматривается.

В 2020 году были очерчены границы созданного еще в 1986 году Прибайкальского государственного природного национального парка в Иркутской области. Карту-план этой территории подготовил Областной филиал Росреестра во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 13 февраля 1986 года. В соответствии с ней в мае прошлого года были внесены границы нацпарка в ЕГРН. Об этом говорится в письме Александра Якубовского в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Согласно постановлению Совета министров РСФСР от 1986-го (копия архивного документа есть у «Известий»), к нацпарку относятся около 300 тыс. га лесных зон (лесо-охотничье хозяйство и лесной фонд) и 112 тыс. га лесохозяйственных предприятий (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации).

По новой же версии филиала Росреестра суммарная площадь территории нацпарка превысила 520 тыс. га, «включив в себя территории более чем 70 населенных пунктов и части акватории Байкала», говорится в письме депутата.

Граждан в этих населенных пунктах выселяют с земельных участков и домов, указала эксперт комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юлия Саенко. Людям приходят разные исковые заявления от Росимущества или Природоохранной прокуратуры — об истребовании земли из чужого незаконного владения или о признании права собственности на недвижимость и землю отсутствующим, рассказала она. В таких случаях компенсация не положена по закону.

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Не все дома: граждан в Иркутской области выселяют из жилья