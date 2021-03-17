В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в Бразилии число смертей от коронавируса увеличилось на рекордные 2841 случаев, до 282 127, следует из обновленных данных министерства здравоохранения страны.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 83 926 и достигло 11 603 535. На 100 тыс. жителей приходится 5521 случай заражения и 134 летальных исхода.

Выздоровели более 10,2 млн пациентов.

За прошлую неделю в стране зафиксировали более 500,7 тыс. новых случаев заболевания и свыше 12,7 тыс. смертей. Эти показатели достигают рекордных значений за всё время пандемии в стране вторую неделю подряд.

12 марта сообщалось, что власти бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли решение ввести комендантский час из-за распространения COVID-19 в стране. Запрет касается пребывания граждан на улице, уличной торговли, а также заведений общепита.

28 января бывший глава минздрава латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта высказал мнение, согласно которому действия властей Бразилии могут привести к тому, что новая бразильская мутация SARS-CoV-2 вызовет «мегаэпидемию» в стране.

Он отметил, что в то время, как весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, в стране «всё полностью открыто», а пациентов перевозят в разные штаты, «не устанавливая кордонов для биологической безопасности».