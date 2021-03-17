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В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

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За прошедшие сутки в Бразилии число смертей от коронавируса увеличилось на рекордные 2841 случаев, до 282 127, следует из обновленных данных министерства здравоохранения страны.

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 83 926 и достигло 11 603 535. На 100 тыс. жителей приходится 5521 случай заражения и 134 летальных исхода.

Выздоровели более 10,2 млн пациентов.

За прошлую неделю в стране зафиксировали более 500,7 тыс. новых случаев заболевания и свыше 12,7 тыс. смертей. Эти показатели достигают рекордных значений за всё время пандемии в стране вторую неделю подряд.

12 марта сообщалось, что власти бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли решение ввести комендантский час из-за распространения COVID-19 в стране. Запрет касается пребывания граждан на улице, уличной торговли, а также заведений общепита.

28 января бывший глава минздрава латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта высказал мнение, согласно которому действия властей Бразилии могут привести к тому, что новая бразильская мутация SARS-CoV-2 вызовет «мегаэпидемию» в стране.

Он отметил, что в то время, как весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, в стране «всё полностью открыто», а пациентов перевозят в разные штаты, «не устанавливая кордонов для биологической безопасности».

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