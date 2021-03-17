Поветкин провел спарринг с Украинским Халком

Российский боксер Александр Поветкин провел спарринг с украинским спортсменом Игорем Шевадзуцким, известным как Украинский Халк. Тренировка состоялась в рамках подготовки перед поединком россиянина с британцем Диллианом Уайтом, сообщает РЕН ТВ в среду, 17 марта.

«Перед переносом боя с Украины спортсмены приезжали, в частности, Шевадзуцкий. А сейчас пандемия, все закрыто, все боятся ездить. Со спарринг-партнерами сейчас слабо получается. Я перед этим работал с Шевадзуцким, он тяжелый парень. Я считаю, что мы все пройдем. Есть, конечно, минусы свои, но мы все поправим, все будет нормально», — рассказал Поветкин в интервью телеканалу.

Игорь Шевазудцкий — украинский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. Провел на профессиональном ринге шесть боев, в которых одержал шесть побед. Отмечается, что все они были достигнуты нокаутом.

Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 27 марта на Гибралтаре. Трансляцию поединка в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

Первый поединок Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоялся 23 августа 2020 года Великобритании. Первые четыре раунда прошли при тотальном доминировании британца, однако в пятом раунде Русский витязь внезапно отправил соперника в глубокий нокаут.