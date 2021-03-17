Счетная палата выявила минимальный за пять лет объем нарушений

В 2020 году Счетная палата (СП) выявила нарушения в бюджетной сфере на сумму 355 млрд рублей, что стало минимальным показателем за последние пять лет. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который есть в распоряжении «Известий».

Так, в прошлом году было выявлено 3898 нарушений, по сравнению с 2019 годом данный показатель сократился более чем вдвое (4442 случая).

Наибольшая доля нарушений в бюджетной сфере приходится на область закупок ведомств и госкомпаний, где были выявлены нарушения на сумму 109 млрд рублей.

При этом в СП отметили, что объем выявленных отклонений мог бы быть больше, так как из-за пандемии в 2020 году значительную часть выездных проверок пришлось отложить.

По мнению экспертов, положительные тенденции связаны в том числе тем, что больше госрасходов в прошлом году было направлено на соцсферу, где контроль гораздо серьезнее.

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Пошли на понижение: СП выявила минимальный за пять лет объем нарушений