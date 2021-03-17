Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Авария на линии электропередачи «Месхети» обесточила большую часть территории Грузии, сообщила «Государственная электросистема Грузии» во вторник, 16 марта.
«Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи «Месхети», которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны», — сказано в сообщении компании в Facebook.
ელექტროენერგიის მიწოდების შეზღუდვა საქართველოსა და თურქეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელი 400 კვ-იანი...Опубликовано საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა / Georgian State Electrosystem Вторник, 16 марта 2021 г.
На данный момент ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света. Электричества нет в Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, а также в некоторых районах Тбилиси, пишет ТАСС.
Ранее, 18 февраля, сообщалось, что более 10,5 тыс. сочинцев остались без энергоснабжения из-за обильного снегопада.