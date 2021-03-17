Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Авария на линии электропередачи «Месхети» обесточила большую часть территории Грузии, сообщила «Государственная электросистема Грузии» во вторник, 16 марта.

«Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи «Месхети», которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны», — сказано в сообщении компании в Facebook.

На данный момент ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света. Электричества нет в Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, а также в некоторых районах Тбилиси, пишет ТАСС.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что более 10,5 тыс. сочинцев остались без энергоснабжения из-за обильного снегопада.