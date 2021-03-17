Мошенники повторно атакуют россиян звонками от имени службы безопасности банка, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег. Располагая детальной информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе нее персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех СМС на собственный номер. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— Во время второго звонка преступник утверждает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов. Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента, — пояснил Алексей Сизов.

О схеме обмана с повторным звонком известно в ЦБ, а также в крупнейших российских банках — ПСБ, Росбанке, УБРиР. Чтобы повысить доверие, злоумышленники используют всю полученную о гражданине информацию вне зависимости от того, каким способом она была собрана, и продолжают работать с теми же клиентами, которые ранее отказались предоставлять им данные.

Ранее злоумышленники делали повторные звонки от имени сотрудников полиции тем клиентам, которые уже пострадали от действий телефонных мошенников. По их легенде, следователь вел расследование случившегося инцидента.

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Сделать дубль: мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов