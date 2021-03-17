В Калифорнии прогремел мощный взрыв

В американском городе Онтэрио (штат Калифорния) во вторник, 16 марта, прогремел мощный взрыв, сообщает ABC 7.

Взрыв произошел в доме, расположенном в районе проспекта Сан-Антонио и улицы Вест-Мэйпл. Городские власти сообщили, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с пиротехникой.

Данных о пострадавших нет, на место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Гражданам посоветовали держаться подальше от этого района.

Ранее во вторник сообщалось, что в поселке Филатовский Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора.