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В Калифорнии прогремел мощный взрыв

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В американском городе Онтэрио (штат Калифорния) во вторник, 16 марта, прогремел мощный взрыв, сообщает ABC 7.

Взрыв произошел в доме, расположенном в районе проспекта Сан-Антонио и улицы Вест-Мэйпл. Городские власти сообщили, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с пиротехникой.

Данных о пострадавших нет, на место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Гражданам посоветовали держаться подальше от этого района.

Ранее во вторник сообщалось, что в поселке Филатовский Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора.

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