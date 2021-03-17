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Несколько землетрясений произошло у берегов Камчатки

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Два землетрясения магнитудой 5,2 и 5 произошли у берегов Камчатки 16 марта в течение часа. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Оба сейсмических события были зафиксированы примерно в одной точке в 350 км от Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь, в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 6,5, произошедшем ранее в тот же день в 183 км от села Никольское. По данным службы, афтершоки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.

«Происходят новые землетрясения, в том числе пять сильных, самое сильное из них магнитудой 5,4, его [жители] не ощущали», — передает «РИА Новости».

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент группы спасателей и пожарных обследуют здания в Усть-Камчатском.

Ранее, 20 января, сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений в море рядом с Курильскими островами 20 января. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

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