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Военная полиция РФ охраняет исторические памятники в сирийской Босре

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С февраля 2021 года российская военная полиция проводит патрулирование в районе сирийского города Босра. Тем самым обеспечивается сохранность памятников, которые являются достоянием всего человечества.

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Босра знаменита тем, что именно здесь находится один из самых больших из отлично сохранившихся древнеримских амфитеатров, построенных в начале нашей эры - объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Важно отметить, что с февраля 2021 года стала действовать на постоянной основе российская военная полиция. Она вносит свой большой вклад в сохранение. Люди города видят, что они находятся под надежной защитой и охраной. Этот античный театр сделанный из черного базальта в римский период - визитная карточка Босры. В эпоху Средневековья правители из династии Айюбидов, потрясенные красотой сцены и рядов для зрителей, решили ничего не трогать. Лишь обнесли театр мощной крепостной стеной. За великолепие сами сирийцы именуют Босру «второй жемчужиной страны» или «черной Пальмирой», рассказал журналистам заместителя начальника ЦПВС Александр Карпов.

Кроме того, в Босре есть старый город, достойный внимания гостей и туристов. Второе название, которое подошло бы городу – «Черная Пальмира», так как все старые постройки выполнены из черного туфа, которым так богаты местные окрестности.

Еще два года назад эту территорию контролировала оппозиция. Благодаря посредническим усилиям российского ЦПВС лидеры местных группировок сели за стол переговоров с официальными властями, заключили договор о примирении. И античная Босра в результате избежала судьбы Пальмиры, в которой боевики разрушили большинство памятников.

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