Северные районы Хабаровского края получат средства на оленеводство

В Хабаровском крае провели конкурсный отбор для предоставления субсидий на сохранение поголовья северных оленей. В этом году на поддержку выделено около 1,4 млн рублей.

Средства получат три северных района края: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Деньги пойдут на заготовку кормов, увеличение поголовья северных оленей, приобретение ветпрепаратов, техники, запчастей, ГСМ, передает Vostokmedia.

По данным на январь 2021 года, численность поголовья северных оленей в Хабаровском крае составила 4534 особи. Наибольшее поголовье северных оленей содержится в Охотском районе.