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Врач предупредил о рисках поста для некоторых категорий граждан

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Врач семейной медицины Юрий Ярошенко рассказал, каким людям нельзя соблюдать Великий пост.

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По словам специалиста, строгий пост может навредить организму из-за отказа от множества продуктов, которые человек ежедневно употребляет. Впоследствии, когда человек возвращает их в рацион, создаются своеобразные «качели», которые сказываются на здоровье.

Ярошенко напомнил, что в церкви существует категория людей, которым разрешается отступать от поста. В частности, это те, кто занимается тяжелым физическим трудом, а также те, кто болеет, в том числе онкологическими и инфекционными заболеваниями.

«Человек болеющий требует много белка. Есть такое понятие «катаболизм», когда разрушаются свои белки для того, чтобы привести организм в порядок. Дефицит белка, который мы потребляем с пищей, приведет к тому, что организм начнет пожирать себя сам», — сообщает Пятый канал во вторник, 16 марта.

Также поститься нельзя беременным женщинам и детям до 16 лет, отметил Ярошенко.

Ранее иеромонах Макарий (Маркиш) дал несколько советов по соблюдению Великого поста. Он подчеркнул, что если человек здоров, то он может соблюдать обычный режим поста, однако если есть какие-то индивидуальные особенности или проблемы со здоровьем, их нужно иметь в виду.

В 2021 году Великий пост начался 15 марта и продлится до 1 мая. Постящимся в указанные дни запрещено есть главным образом любую пищу животного происхождения.

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