Движение транспорта по двум трассам закрыли в Якутии

Из-за непогоды в Якутии временно запретили движение по автомобильным дорогам «Сангар» и «Кобяй».

Проезд закрыт по автодорогам Сангар–Ситте–Батамай–Булус на участке км 0+000 — км 94+800, км 94+800 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, а также Асыма–Бясь-Кюель–Кобяй–Сангар с подъездом к аэропорту на участке км 193+282 — км 215+940, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», подрядной дорожной организацией ООО ГК «Уйгу-Быйан» на въездах к автозимникам организовано круглосуточное дежурство.