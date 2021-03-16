Число нелегальных свалок в Подмосковье уменьшилось на 40%

Количество незаконных свалок в Московской области сократилось на 40% по сравнению с началом 2020 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на завотделом организации контрольной деятельности минэкологии региона Вадима Скворцова.

«По состоянию на конец февраля 2021 года выявлено 357 свалок, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаются неубранными 460 свалок, что также на 40% меньше по сравнению с прошлым годом», — рассказал Скворцов.

Лучше всего свалки ликвидируют в Домодедово, Солнечногорске, Чехове и Подольске, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Около 2 тыс. контейнерных площадок нового образца построят в Подмосковье в этом году. Речь идет о площадках для серых и синих контейнеров, которые имеют навес для защиты отходов от размытия дождем или снегом и развеивания ветром. В регионе насчитывается свыше 63 тыс. мест накопления отходов. В позапрошлом году этот показатель составлял 16 тыс.