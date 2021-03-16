Матыцин выразил соболезнования родным хоккеиста Файзутдинова

Министр спорта РФ Олег Матыцин во вторник, 16 марта, принес соболезнования родным и близким погибшего хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

Матыцин назвал произошедшее настоящий трагедией, охарактеризовав хоккеиста как талантливого спортсмена.

«Тимур был капитаном команды, это говорит о многом. Капитанами становятся только лидеры, те, кому игроки команды доверяют больше всего. Он страстно любил хоккей и погиб из-за несчастного случая на площадке», — приводит его слова пресс-служба Минспорта.

Тимур Файзутдинов умер в больнице Ярославля во вторник на 20-м году жизни после попадания в голову хоккейной шайбы.

В пресс-службе МХЛ выразили соболезнования родным и близким Файзутдинова. Также соболезнования близким защитника выразили хоккейные клубы СКА, московское «Динамо», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что организация готова помочь родственникам погибшего.

В ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги пройдут в память о Файзутдинове.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.