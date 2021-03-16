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Погранслужба Украины написала РФ письмо о нарушении вертолетом границы

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Государственная пограничная служба Украины направила России запрос о принадлежности вертолета, залетевшего на территорию Украины в Сумской области. Соответствующее заявление опубликовано 16 марта на сайте украинской погранслужбы.

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«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вертолет залетел на украинскую территорию на расстояние 50 м, после чего повернул в обратном направлении, покинув воздушное пространство Украины.

Также в погранслужбе уведомили, что по данному факту были немедленно проинформированы «все заинтересованные министерства и ведомства» и что в ведомстве ожидают ответа от России.

По информации украинского портала «Диалог» из-за инцидента военные на данном участке границы были экстренно приведены в режим повышенной боеготовности.

Ранее, в феврале, Силы обороны Эстонии заявили, что российский Ил-76 нарушил воздушное пространства республики. В российском Минобороны опровергли факт нарушения границы и сообщили о выполнении самолетом планового перелета на аэродром, расположенный в Калининградской области.

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